Суд Исаева. Свидетель рассказывает об особенностях работы прокуроров

На заседании суда по делу бывшего мэра города Токмака Канатбека Исаева свидетель Мырза Жаныбаев, с 2007 года до недавнего времени депутат Токмакского горкенеша, рассказывает об особенностях работы прокуроров.

«После революции 2010 года правоохранительные органы заинтересовались Исаевым. Это помешало завершить многие проекты, начатые мэрией города. Именно в тот момент начались бесконечные проверки», — сказал он.

Я спрашивал прокуроров, почему не проверяют работу мэрии в период до назначения мэром Исаева. Но это им было неинтересно. Я указывал им на конкретные факты. Были случаи, когда на месте парков построили рестораны, когда огромные здания уходили за «Мерседесы». Мырза Жаныбаев

Судья Абдуразак Боромбаев прервал свидетеля и попросил говорить по существу.

«Просто обидно все это. Да и решается судьба человека. Прокуроры, когда не удавалось получить нужные им показания, заявляли, что Исаев просто запугал всех 30 депутатов горкенеша. Кто он такой, чтобы нас запугивать? Мы его пугали», — сказал бывший депутат.

По его словам, 2008 год был тяжелым для Токмака. Простаивала промышленность, был дефицит в бюджете. Депутатами было создано муниципальное предприятие «Токмок инвест групп», решением которого было начать строительство этого муниципального рынка.

«Земля, на которой стали строить здание рынка, изначально принадлежала городу. При СССР там была автобаза. После распада Союза земля оказалась в частных руках. Исаев путем судебных тяжб вернул эту землю в муниципальную собственность. А зданию библиотеки был присвоен статус бывшей библиотеки еще при мэре Сулайманкулове. На тот момент библиотека уже не функционировала. Там продавался цемент» , — заявил он.

Судья сказал свидетелю, что на процессе ни один свидетель не рассказывал, что библиотека функционировала до самой ее продажи, а цемент продавался в пристройке к библиотеке. Между свидетелем и судьей возник спор.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатом Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.