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Общество

В Верховном суде начался процесс по делу экс-депутата Омурбека Текебаева

В Верховном суде начался процесс по рассмотрению надзорной жалобы на приговор Бишкекского городского суда по делу экс-депутата Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Оба обвиняются в коррупции. 

Коллегия по уголовным делам ВС КР запретила фото- и видеосъемку. Адвокаты осужденных выразили протест.

Суд также отклонил ранее поданное ходатайство юристов о временном приостановлении лишения Омурбека Текебаева депутатского мандата. ЦИК по этому вопросу принял решение 1 ноября. 

Первомайский районный и Бишкекский городской суды Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. 
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