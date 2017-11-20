В Верховном суде начался процесс по делу экс-депутата Омурбека Текебаева

В Верховном суде начался процесс по рассмотрению надзорной жалобы на приговор Бишкекского городского суда по делу экс-депутата Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Оба обвиняются в коррупции.

Коллегия по уголовным делам ВС КР запретила фото- и видеосъемку. Адвокаты осужденных выразили протест.

Суд также отклонил ранее поданное ходатайство юристов о временном приостановлении лишения Омурбека Текебаева депутатского мандата. ЦИК по этому вопросу принял решение 1 ноября.

Первомайский районный и Бишкекский городской суды Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.