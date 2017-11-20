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Общество

ГКНБ проверит, как угнанное в Казахстане авто оказалось у их сотрудника

ГКНБ Кыргызстана проверит, как угнанное в Казахстане авто оказалось у их сотрудника. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по указанию руководителя комитета назначено расследование ССБ. Если информация подтвердится, то сотрудника накажут.

Напомним, казахские СМИ сообщили, что в начале 2017 года у жителя Алматы Сакена Ахметова угнали Lexus 570. Полиция Казахстана нашла его в Кыргызстане, где новой хозяйкой значится гражданка этой страны, а водит машину брат девушки, сотрудник ГКНБ КР.
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