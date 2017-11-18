Кыргызстанцы, пострадавшие от насилия, остаются в опасности и без защиты

Кыргызстанцы, пострадавшие от насилия, продолжают оставаться в опасности и после задержания преступников. Об этом говорится в исследовании судебной практики в Кыргызстане по преступлениям в отношении женщин и девочек.

В документе отмечается отсутствие условий, обеспечивающих комфорт и конфиденциальность при допросе пострадавших, что существенно снижает уровень сотрудничества и доверия к правоохранительным органам.

Результаты исследования показывают, что в отношении потерпевших не соблюдался принцип безопасности. Родственники и представители обвиняемого могли посещать потерпевшую сторону (на дому, в больнице) с целью заставить отказаться от заявления.

«Многие родители не выдерживают давления и идут на сговор с обвиняемой стороной. Так, по данным исследования акыйкатчи, до 86 процентов дел о сексуальном насилии в отношении детей прекращаются за примирением сторон в связи с возмещением материального и морального вреда или в связи с отказом законных представителей ребенка от обвинения», — говорится в документе.

Родственники насильников оказывали на меня давление, приходили домой, оскорбляли, унижали, говорили, что я проститутка. Я очень боялась, но никто меня не защитил. Они оскорбляли меня в суде, милиции, прокуратуре, напали после суда, мне пришлось обратиться в РОВД с просьбой обеспечить охрану от насильников, но ничего не было сделано. Женщина, пострадавшая от изнасилования

«Допрос потерпевших не фиксируется на средства аудио- и видеозаписи, следственными органами не применяются другие виды объективной фиксации информации, вследствие чего потерпевшие вынуждены повторять показания несколько раз — сначала дежурному следователю, потом следователю, назначенному по делу, оперативным работникам и другим. Потерпевшие вынуждены снова и снова пересказывать, переживать, восстанавливать в памяти детали преступления», — говорится в отчете.