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Общество

В Глобальном индексе терроризма Кыргызстан занял 79-е место

Кыргызстан занял 79-е место в ежегодном «Глобальном индексе терроризма-2017», опубликованном Институтом экономики и мира.

По сравнению с 2016-м страна ухудшила позиции (было 84-е место).

В рейтинге первое место занимает страна, наиболее пострадавшая от терроризма, а 130-е — страна, не подвергшаяся нападениям.

Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности внутри той или иной страны по четырем основным показателям:

— количество террористических инцидентов;

— число погибших;

— число пострадавших;

— материальный ущерб.

Среди стран СНГ хуже всего дела обстоят в России — 33-е место. Казахстан расположился на 67-м месте, Таджикистан — на 72-м, Армения — на 75-м, Узбекистан — на 123-м, Беларусь — на 128-м.

К пятерке наиболее пострадавших от терроризма стран относятся Ирак, Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.

Глобальный индекс терроризма представляет комплексное исследование по анализу влияния терроризма в 163 странах и охватывает 99,7 процента населения мира.
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