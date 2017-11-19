Топ-5 книг от вице-премьера-министра Чолпон Султанбековой

Педагогу по образования, президенту Конгресса женщин, вице-премьер-министру по социальному блоку, кому, как не ей знать, какие книги читать для самообразования и личностного роста. Чолпон Султанбекова. Сегодня она герой нашей постоянной рубрики.

1 «Империя тюрков. Великая цивилизация», Рустан Рахманалиев

Одна из самых интересных и познавательных книг об истории тюркских народов для всех, кто интересуется мировой историей в целом и историей Евразии. Хотя книга имеет внушительный размер и заявку на научность, читается легко и быстро.

2 «Анна Каренина», Лев Толстой

Пересказывать содержание романа излишне. Не солгу, если скажу, что это произведение Льва Николаевича одно из самых известных творений в истории не только русской, но и мировой литературы. Когда я читала книгу подростком, затем в студенческие годы, думала, что она больше об исторических процессах конца XIX века. Но, перечитав ее в более осознанном возрасте, будучи замужней женщиной, поняла, что на фоне всех этих исторических метаморфоз разворачивается по-настоящему глубокий и местами меланхоличный сказ о семье, нравственности, терпимости, социально-политическом быте общества того времени.

«Анна Каренина» — книга, которая будет актуальной всегда, ведь речь в ней о самом главном — о любви, семье, доме.

3 «Записки у изголовья», Сэй Сенагон

Кто знаком с литературой Японии средних веков, думаю, согласятся, что каждая строчка произведения воссоздают образ чистоты и самой настоящей эстетики. Это обычные записки о ежедневной рутине придворной дамы, которая жила в десятом веке нашей эры. Записки, пронизанные тончайшей чувствительностью и женской сентиментальностью. Самое важное, о чем хотелось бы сказать, — о времени. Сенагон глубоко понимала ценность времени и мгновения, когда надо ценить каждую секунду.

4 «Когда падают горы (Вечная невеста)», Чингиз Айтматов

Я часто перечитываю этот блистательный роман. С большим удовольствием назвала бы его песней о вечном, о противостоянии добра и зла, несправедливости жизни, лжи, бесконечной и безжалостной любви и, конечно, неизбежной смерти.

«Мысль — вольная птица, залетает то в гнездо, то в космос. Вот опять накатила откуда-то бредовая, но благороднейшая, по сути, мысль: как бы дать им об этом знать, барсам в горах? Но если бы даже и осенило его на этот счет, такого абсурда и в мыслях допускать нельзя было. А бизнес куда девать в таком случае? Уберегая, пусть даже всего лишь в своих фантазиях, каких-то диких зверей, гробить бизнес? Да если бы такое и впрямь приключилось, разве устоял бы мир на ногах? Все покатилось бы в тартарары, самоуничтожением полным завершился бы род людской...» Большой урок от Чингиза Торекуловича — мудреца нашего поколения — верить в жизнь.

5 Сингапурское чудо: Ли Куан Ю

Безусловно, среди многих известных и влиятельных политиков XX века Ли Куан Ю — личность выдающаяся. Один из немногих талантливых управленцев, сотворивших в буквальном смысле для Сингапура «экономическое чудо». Говорить о Куан Ю можно бесконечно, как и оценивать его вклад в развитие Сингапура, который несколько десятилетий назад признавался страной «третьего мира». Книга однозначно полезна для всех, кого волнуют современные проблемы нашего общества — коррупция, межэтнические взаимоотношения, несовершенство государственной и судебной систем.