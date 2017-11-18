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Общество

Каждому второму кыргызстанцу отказывают в американской визе

Согласно опубликованным Госдепартаментом США данным о выдаче туристических виз категории B1/B2 с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года, каждому второму кыргызстанцу отказывают во въезде в эту страну. Об этом сообщил сайт Meduza.

Доля отказов гражданам Кыргызстана в туристических визах составила 55,58 процента. 

Гражданам Андорры, Лихтенштейна, Монако и Сан-Марино не отказали ни разу, а вот жителям Западной Сахары и Федеративных Штатов Микронезии пришло сто процентов отказов.

Помимо Кыргызстана, в число стран, жители которых наиболее часто получают отказы в американской визе, входят Бурунди и Буркина-Фасо (более 75 процентов), Афганистан (72,14 процента), Ирак (60,71 процента), Сирия (59,11 процента) и Армения (51,87 процента).
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