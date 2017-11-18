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Общество

Швейцарский банк включил Кыргызстан и Казахстан в число самых бедных стран мира

Швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе Global Wealth Report 2017 включил Кыргызстан и Казахстан в число самых бедных стран мира. Об этом сообщило издание EurAsia Daily.

Отмечается, что банк указал пять стран бывшего СССР в качестве наиболее бедных в мире. Показатель благосостояния населения в них не превышает $5 тысяч на одного взрослого человека.

В группу самых бедных в мире стран бывшего СССР вошли Казахстан, Молдова, Украина, Беларусь и Кыргызстан.

В данную группу также входят Бангладеш, Непал, Камбоджа, Египет и Шри-Ланка, практически все страны Центральной Африки, кроме Анголы, Экваториальной Гвинеи и Габона.

Наибольшее число стран входит в группу с благосостоянием от $5 до $ 25 тысяч на одного взрослого. Это Индия, Россия, Бразилия, Индонезия, Филиппины, Турция, Аргентина, Боливия, Колумбия, Эквадор, Эль-Сальвадор, Мексика, Панама, Парагвай, Алжир, Иордания, Ливан, Марокко и Тунис, Албания, Армения, Азербайджан, Босния, Грузия, Македония, Монголия.

В группе с благосостоянием в $25−100 тысяч на человека Китай, Саудовская Аравия, Малайзия, Ливия, Перу и Чили. 

В группе стран с благосостоянием $100 тысяч и более — США, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания, Ирландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея.

«За прошедшие 12 месяцев совокупное благосостояние населения планеты выросло на 6,4 процента — до $280 триллионов. Это самый высокий показатель с 2012 года. Благосостояние планеты росло быстрее, чем численность ее населения. Из-за этого показатель среднего благосостояния достиг рекордной отметки в $56,5 тысячи», — говорится в сообщении.
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