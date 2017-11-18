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Общество

У Минздрава тоже были планы на здание академии, переданное чиновникам

У Минздрава тоже были планы на здание Международной академии традиционной и экспериментальной медицины в Бишкеке, передаваемое чиновникам. Об этом сообщила консультант пресс-центра ведомства Елена Баялинова.

Напомним, 16 ноября здание академии оцепила милиция, его передают Госкадровой службе.

«Для нас, врачей, пригнали автозаки и сказали освободить кабинеты. А куда нам все вывозить, непонятно. У нас стоматологическое оборудование, УЗИ-аппараты, лазеры, — цитирует Баялинова главврача лечебного отделения Лолу Маматову. — Мы учреждение Минздрава, только на хозрасчете. У нас все врачи в штате, не в аренде, сдают ежемесячный план, и мы платим налоги. У каждого из нас стаж по тридцать лет! Все врачи с категориями, Минздрав ежегодно нам грамоты дает, жалоб на нас никогда не было».

Кстати, экстрасенсов у нас давно нет, мы расстались с ними в 2011 году. Никакого криминала!

Лола Маматова
«Без дотаций работаем 20 лет: и здание сохранили, и ремонт сами делаем, и врачи к нам рвутся (даже кабинетов не хватает), и пациенты идут. У нас стоматологи, гинекологи, урологи, невропатологи, массажисты, есть и физиолечение. Здесь трудятся пять кандидатов наук, врачи высшей категории, отличники здравоохранения. Дело в том, что здание находится на балансе Госкомимущества и Управделами президента. Мы им за аренду по 30 тысяч сомов ежемесячно платим, а сейчас на новом месте с нас за аренду уже 150 тысяч сомов спрашивают», — отмечает Лола Маматова.

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«Поехали посмотреть, куда переселяться, а там кадровая служба сидит и не собирается уезжать. А нам, врачам, что делать? Самое интересное, что только нас выселяют. На первом этаже грязелечебница одного из депутатов Жогорку Кенеша, его не трогают, хотя как грязелечебница она не оаботает, он ее в аренду сдает. Сбоку Немецкий медицинский центр, который тоже одному большому человеку принадлежит. Мы уже решили с врачами, что переедем, но некуда», — цитирует Баялинова Лолу Маматову.

«Академия практически работает на себя, как частная организация, — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. — В 2010 году постановлением правительства ее закрепили как самостоятельную организацию при Минздраве. Государство имеет право забрать здание. Все предупредительные меры выдержаны. Надо учесть, что 80 процентов помещений сдавались в аренду без контракта. Я считаю, что академию надо вывести из состава Минздрава, и пусть она работает самостоятельно».

Изначально это здание строили как спецучреждение курортологии и физиотерапии. Не скрою, я просил отдать это здание КГМА имени Ахунбаева, но решение приняли не в нашу пользу.

Талантбек Батыралиев

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