Минтранс Кыргызстана проверит качество дорог с помощью передвижной лаборатории

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана будет проверять качество строящихся и существующих дорог с помощью передвижной лаборатории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, приобретена специализированная лаборатория для диагностики и паспортизации автомобильных дорог. В настоящее время лаборатория находится в селе Сокулук Чуйской области, производителем ведется сборка оборудования лаборатории.

Отмечается, что лаборатория размещена на шасси специализированного фургона марки Mercedes-Benz и оснащена системами панорамной видеосъемки и глобального позиционирования, другим необходимым для проверки качества оборудованием.