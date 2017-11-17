Кыргызстан считают страной с высоким уровнем рисков для туристов. International SOS опубликовал отчет за ноябрь 2017 года.

Анализ проводится по трем составляющим: «медицина», «безопасность», «безопасность дорожного движения».

По качеству медицины наиболее опасными странами для туристов являются страны Африки, Сирия, Ирак, Афганистан. Самыми безопасными признаны Канада, США, большая часть Европы, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Бразилия, Китай, Россия и Казахстан считаются странами с быстро развивающимися переменными рисками.

Кыргызстан и Узбекистан считаются странами с высоким уровнем риска в медицине.

Самыми безопасными признаны Канада, США, Испания, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Новая Зеландия и Австралия. Путешественникам не рекомендуют посещать Сирию, Мали, Ливию, Южный Судан, Афганистан, Сомали, Йемен, Мексику, Пакистан и Индию.

В Кыргызстане умеренный уровень безопасности. Такую же позицию занимают Россия, Монголия, Казахстан, Украина.

По безопасности дорожного движения лидируют Япония, Австралия и Новая Зеландия. Неблагоприятная дорожная ситуация во многих африканских странах, Казахстане, Иране, Саудовской Аравии. В Кыргызстане, России и Китае одинаковые показатели. В странах наблюдается высоких уровень опасности на дорогах.

В глобальном опросе, проведенном Business Resilience Trends Watch-2018, установлено, что 58 процентов путешественников отказались от поездок из-за угроз безопасности.