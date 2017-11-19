22:35
+1
USD 69.75
EUR 82.21
RUB 1.17
Общество

20 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Учкун», жилмассив «Энесай», проспект Чуй, 99;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Каинды», «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Шоокум), село Орто-Сай (улица Иманалиева), улицы Садырбаева, Репина, Попова, Тыныстанова, Ахунбаева, Советская, Джантошева, Скрябина, Абая, Медерова, Циолковского, Айни, Сухомлинова, Леваневского, Водопроводная, Джаманбаева, переулки Краснофлотский, Валдайский;
  • 9.30-18.00 — улицы Исанова, Фрунзе;
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Алтын-Казык» (улицы Ай-Кочо, Кун-Кочо).

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Арчалы, Аламудун (улица Панфилова), Константиновка (улица Садовая), Лебединовка (улицы Чапаева, 9 Мая, Загорская), Октябрьское (улица Зеленая), Байгельди, город Шопоков (улицы Западная, Кирова, Чехова, Ново-Ала-Арчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Лермонтова, Победы), Беловодское (улица Крупской), Беш-Терек;
  • 8.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Баетова, Фрунзе, Гагарина, Крупской, Школьная, Репина), Сокулук (улицы Кирова, Полевая), Джаны-Пахта (улицы Садовая, Больничная, Школьная, переулок Сыгымбая, МТФ);
  • 13.00-18.00 — село Александровка (улица Молодежная);
  • 9.00-12.00 — село Садовое (улица Пионерская).

В Ошской области:

  • 9.00-17.00 — сельские управы Гулистан, Жаны-Ноокат, Кок-Джар, Тооло, Тобо-Коргон.

В Баткенской области:

  • 9.00-17.00 — сельская управа Кара-Булак.
Ссылка:
просмотров: 1561
Версия для печати
Материалы по теме
10 советов, как сэкономить на счетах за электроэнергию
10 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
9 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
8 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
30 октября: где в Чуйской области Кыргызстана отключат свет
28 октября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
27 октября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
26 октября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
25 октября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
24 октября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!