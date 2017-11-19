20 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — микрорайон «Учкун», жилмассив «Энесай», проспект Чуй, 99;

9.00-18.00 — жилмассивы «Каинды», «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Шоокум), село Орто-Сай (улица Иманалиева), улицы Садырбаева, Репина, Попова, Тыныстанова, Ахунбаева, Советская, Джантошева, Скрябина, Абая, Медерова, Циолковского, Айни, Сухомлинова, Леваневского, Водопроводная, Джаманбаева, переулки Краснофлотский, Валдайский;

9.30-18.00 — улицы Исанова, Фрунзе;

9.00-12.00 — жилмассив «Алтын-Казык» (улицы Ай-Кочо, Кун-Кочо).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Арчалы, Аламудун (улица Панфилова), Константиновка (улица Садовая), Лебединовка (улицы Чапаева, 9 Мая, Загорская), Октябрьское (улица Зеленая), Байгельди, город Шопоков (улицы Западная, Кирова, Чехова, Ново-Ала-Арчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Лермонтова, Победы), Беловодское (улица Крупской), Беш-Терек;

8.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Баетова, Фрунзе, Гагарина, Крупской, Школьная, Репина), Сокулук (улицы Кирова, Полевая), Джаны-Пахта (улицы Садовая, Больничная, Школьная, переулок Сыгымбая, МТФ);

13.00-18.00 — село Александровка (улица Молодежная);

9.00-12.00 — село Садовое (улица Пионерская).

В Ошской области:

9.00-17.00 — сельские управы Гулистан, Жаны-Ноокат, Кок-Джар, Тооло, Тобо-Коргон.

В Баткенской области: