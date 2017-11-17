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Общество

Неполадки в бишкекской подземке у ЦУМа устранили

Неполадки в недавно отремонтированном подземном переходе у ЦУМа (на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова) устранили, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе мэрии Бишкека.

По их данным, опубликованные фотографии были сделаны во время замены сгоревшей светодиодной лампы.

«В настоящее время электрики подрядной организации произвели замену сгоревшей лампы, плафон установлен на прежнее место», — отметили в мэрии.

Переход открыли после ремонта 13 октября, из городского бюджета на него потрачено 32 миллиона сомов.
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