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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в воскресенье, 19 ноября, прохладно, и обещают дождь со снегом. Температура опустится ночью до −1 градуса, днем поднимется до +4. День уменьшился до 9 часов 37 минут: восход Солнца в 7.58, заход — в 17.35. Осадки, кстати, обещают с утра и до 12.00, так что не забудьте зонты, если у вас есть ранние дела.

Люди, которые меняли мир

В 1912 году в селе Сазановка (ныне Ананьево) родился Герой Советсткого Союза Николай Ананьев.

из Интернета
Фото из Интернета. Николай Ананьев

Стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии. Один из 28 героев-панфиловцев, погибший у разъезда Дубосеково.

В честь него на Иссык-Куле село Сазановка переименовано в Ананьево. Его имя также присвоено судну Министерства морского флота.

Памятные даты

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибают более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь.

По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1,25 миллиона человеческих жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы.

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Такие аварии являются основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий.

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Очередная «реформа ГАИ». Во всем виноваты водители

В Кыргызстане резко выросло количество ДТП. 83 процента из них происходят по вине водителей. Девять процентов ДТП совершено водителями в нетрезвом состоянии. 33 процента аварий — из-за превышения скорости. 11 процентов ДТП произошли в связи с выездом на встречную полосу.

Только с 1 по 9 ноября в республике зарегистрировано 208 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 42 гражданина, более трехсот получили ранения.

Международный мужской день

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.

Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.

Всемирный день туалета

Впервые его отметили 19 ноября 2002 года. Это один из самых оригинальных и, по сложившейся традиции, веселых праздников.

День был провозглашен в 2001 году в Сингапуре на международной конференции, посвященной проблемам туалетов.

Около 40 процентов населения планеты не имеют возможности справлять свои естественные потребности в специально отведенных для этого местах из-за отсутствия таковых.

В 2013-м Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета.

2,5 миллиарда человек не имеют доступа к надлежащим средствам санитарии, в том числе туалетам или просто уборным с выгребной ямой.

В этот необычный день в разных странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к местам общего пользования, усовершенствование системы туалетов и повышение гигиенических стандартов.

У кого намечаются тои

Sputnik
Фото Sputnik. Абдыкалык Рустамов.

19 ноября 1964 года родился директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Он родился в селе Баш-Булак Кара-Суйского района Ошской области.

из Интернета
Фото из Интернета. Каныбек Осмоналиев

19 ноября1953 года в селе Бейшеке родился тяжелоатлет, победитель Олимпийских игр 1980 года в Москве, четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Каныбек Осмоналиев.

В 1975 году он стал чемпионом Советского Союза среди молодежи и тогда же закончил университет. В 1978 году выиграл чемпионаты Европы и мира.

из Интернета
Фото из Интернета. Четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Каныбек Осмоналиев.

На Олимпиаде-1980 борьба за чемпионский титул была острой: сразу четыре спортсмена набрали в сумме по 245 килограммов. Однако самым легким из них оказался именно Осмоналиев, что и обеспечило ему золотую медаль.

Одну из внучек, родившуюся в 2000 году после Олимпийских игр в Сиднее, Осмоналиев назвал Олимпиадой.

В настоящее время Каныбек Осмоналиев является директором Центра развития тяжелой атлетики КР.

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Манас» I степени.

Куда сходить

Культура

- В 19.00 в ТРЦ Asia-mall пройдет благотворительный фестиваль кофе.

Мероприятие познакомит бишкекчан с новейшими трендами кофейной индустрии, особенностями кофеен со всего мира. Все вырученные средства пойдут на восстановление конечностей молодого военного Аскара Ташкенбаева.

- В арт-кафе Studio247 в 13.00 начнутся интеллектуальная игра Brain Box: bank.

Вопросы будут соответствующей направленности: предпринимательство, экономика, реклама, маркетинг.
Для того, чтобы принять участие в игре, следует оздать команду и зарегистрироваться по ссылке.

- В 13.00 в ресурсном центре «Ботанический сад» состоится детский мастер-класс «Царь гор».

В программе рассказы о породах, легенды и сказания, интерактивные игры, творческая часть — дети разукрасят фигурки из гипса. Запись по телефону 0558555208.

Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В столице в 9.00 в ФОК «Газпром» стартует международный бишкекский полумарафон.

Состязания проходят впервые в истории. Организатор тот же, что уже несколько лет проводит марафоны на Иссык-Куле. Запланированы забеги на 3, 10 и 21 километр.

— В ФОК «Газпром» продолжается первый круг группы В чемпионата Кыргызстана среди команд суперлиги по футзалу.

Сыграют «Мурас» и «Фарватер».

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Калыка Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй;

— Турусбекова— от Чуйкова до Жибек Жолу;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook
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