Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в субботу, 18 ноября, тепло и солнечно. Воздух прогреется до +11 градусов, ночью температура не опустится ниже нуля. День уменьшился до 9 часов 39 минут: восход Солнца в 7.57, заход — в 17.36.

Люди, которые меняли мир

18 ноября 2002 года в возрасте 65 лет в Бишкеке умер кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Фото из Интернета. Кадр из фильма «Первый учитель»

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких фильмах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других.

Памятные даты

Сегодня мы вам расскажем не о международном празднике. Но, на наш взгляд, он очень милый и заслуживает внимания.

День рождения Деда Мороза

Его отмечают ежегодно в России. Считается, что именно 18 ноября в вотчине Деда Мороза — Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы.

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно более двух тысяч лет, и в разные времена он был известен в разных образах.

Сначала он был в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.

«Литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

Фото из Интернета. Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге

Официально Великий Устюг был назван родиной Деда Мороза не так давно: в 1999 году. В этот день на родине именинника открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза.

Современный российский Дед Мороз носит длинную шубу, расшитую серебром, шапку, отороченную лебяжьим пухом, и украшенные узором варежки.

Сегодня на костюм для главного зимнего волшебника уходит примерно 4 метра красной материи, 5-6 метров тесьмы, 1,5 метра меха и сотни штук стразов.

В День рождения поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники и коллеги: Йолупукки из Финляндии, Эхээ Дыыл (Чисхан) — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии, Аяз Ата из Кыргызстана, Берендей из Переславля-Залесского, Лель из Тихвина, Снеговик из Архангельска, Снегурочка из Костромы, Кировская Кикимора, Баба Яга из Ярославской области.

Куда сходить

Культура

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут пьесу в одном действии «Человеческий голос».

Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов — страх, радость и боль, надежда и отчаяние — раскрываются душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге — «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».

— В 18.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т.Абдумомунова — кубок КВН Анэса Зарифьяна.

За кубок поборются сильнейшие команды из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Победитель определится по результатам трех конкурсов: приветствия, разминки и СТЭМ. Подробнее

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» — выступление группы Aberdeen (Алматы).

Этот пост-панк вдохновлен такими гигантами, как The Smiths, The Strokes и Arctic Monkeys. Недавно казахстанский коллектив выпустил свой дебютный EP, который охватывает темы экзистенциализма, иногда даже ответственности и культуры, ну и, конечно, любви.

Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Пройдет первый круг группы B чемпионата Кыргызстана среди команд суперлиги по футзалу.

Играют «Жакшылык» и «Мурас».

— В Казахстане продолжаются международные соревнования по теннису.

Запланированы состязания среди юношей и девушек в одиночном и парном разрядах. В женской части турнира участвуют более 40 теннисисток из семи стран, в том числе кыргызстанка Мырзайым Шерикулова.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке свет отключили:

— 9.00-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улица Чон-Курганская);

— 9.30-18.00 — улицы Горького, Панфилова, Чехова.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Калыка Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй;

— Турусбекова — от Чуйкова до Жибек Жолу;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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