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Общество

Финпол Кыргызстана с начала года возместил 1,7 миллиарда сомов

Фото аппарата правительства КР. Премьер-министр Сапар Исаков провел рабочее совещание

Финпол Кыргызстана с начала 2017 года возместил в бюджет страны более 1,7 миллиарда сомов. Об этом заявил председатель ГСБЭП Замирбек Осмонов на рабочем совещании с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым по подведению итогов деятельности службы за 10 месяцев, сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Замирбек Осмонов отметил, что с начала 2017 года выявлены 1 тысяча 311 фактов правонарушений, службой возмещено 1 миллиард 713,5 миллиона сомов.

Глава правительства поручил усилить деятельность ГСБЭП по выявлению и пресечению экономических и коррупционных преступлений, незаконной игорной и лотерейной деятельности и максимальному возмещению материального ущерба, причиненного государству.

Кроме того, поручено продолжить активную работу по выявлению каналов нелегального ввоза и вывоза различных товаров народного потребления, включая ГСМ. 
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