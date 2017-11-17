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Общество

В Бишкеке сносят незаконно возведенную пристройку к кафе «Фаризат»

По распоряжению мэрии города Бишкека сносят незаконно возведенную пристройку к кафе «Фаризат».

По словам начальника Управления землепользования и строительства мэрии Талантбека Иманакун уулу, Госэкотехинспекция выдала предписание о выявлении нарушения еще в феврале 2017 года. Владельцам было предписано добровольно демонтировать пристройку, но они это не исполнили. Составлен протокол о нарушении положений Кодекса об административной ответственности, статья 454 (демонтаж со сносом).

В данный момент судебный департамент исполняет постановление суда.

На место приезжала машина скорой медицинской помощи. Ее вызвали брату хозяина кафе. Родственники владельцев грозили сотрудникам мэрии и журналистам судебным иском. Они задерживают снос, начав буквально в последние минуты снимать двери, окна и выносить мебель.
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