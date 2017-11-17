Афиша на выходные: 18-19 ноября

Театры

18 ноября. Балет в двух действиях «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Его музыка удобна для танца, мелодична. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году и написал балет «Дон Кихот», премьера которого прошла на сцене Большого театра в Москве.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

18 ноября. Пьеса в одном действии «Человеческий голос»

Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов — страх, радость и боль, надежда и отчаяние — раскрываются душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге — «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

18 ноября. Притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 13.00.

19 ноября. Опера «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» — одна из самых любимых нашим народом русских опер. И дело не только в том, что в этом произведении сошлись два гениальных пера А.С.Пушкина и П.И.Чайковского, но, прежде всего, в правдивости, искренности, взволнованности музыки Петра Чайковского. Именно эти качества делают «Евгения Онегина» подлинно массовой, народной оперой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

19 ноября. Трагикомедия «Дон Жуан»

Дон Жуан не простой обольститель и сластолюбец. Он освобождает себя от всех условностей и условий, подчиняясь лишь своим искренним чувствам — непостоянным, как волны, ветер, как стихия. Наша жизнь не просто химия, биологический процесс. Это в первую очередь жизнь души.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Концерты, выступления, акции

18 ноября. Выступление группы Aberdeen (Алматы)

Этот пост-панк вдохновлен такими гигантами, как The Smiths, The Strokes и Arctic Monkeys. Недавно казахстанский коллектив выпустил свой дебютный EP, который охватывает темы экзистенциализма, иногда даже ответственности и культуры, ну и, конечно, любви.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

18 ноября. Кубок КВН Анэса Зарифьяна

За кубок поборются сильнейшие команды из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Победитель определится по результатам трех конкурсов: приветствия, разминки и СТЭМ. Подробнее

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.

4 ноября — 3 декабря. Цирк «Салют, лауреаты!»

В труппе задействованы артисты России и Украины — лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.





Выставки, ярмарки, фестивали

2-19 ноября. Выставка конкурса плаката «Жить лучше: здесь и сейчас»

Задача конкурса — наглядно показать не только связанные с МСУ проблемы, но и пути их решения, примеры успешной работы. К участию в конкурсе принимались авторские плакаты, выполненные в любой технике.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1-30 ноября. Выставка Александра Викторова «Палитра осени»

Александр Викторов — художник-живописец, приверженец реалистической школы живописи. Член Союза художников Кыргызстана. Участник многих республиканских и международных выставок. Его картины находятся в частных коллекциях в Турции, Германии, США, России, Австрии и других странах.

Дом-музей С.Чуйкова, 9.00-17.00.

10-26 ноября. Выставка Жаныбека Бердикеева «Впечатление от лета»

Выставлено более 160 работ члена Союза художников на разные темы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

16-19 ноября. Выставка «Пекинский сказ о Шелковом пути на фарфоре»

Представлено более 70 работ известных современных художников Китая. Картины показывают природу и достопримечательности Пекина, сцены из жизни китайцев, фарфоровые изделия демонстрируют искусство каллиграфии. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 10.00-19.00.

16-19 ноября. Фестиваль «Мелодия и ремесла»

На одной площадке проходит музыкальный концерт, выставка ремесел, а также мастер-классы по изготовлению курака, вышивки, войлочных изделий в различных техниках и другое. Подробнее

Бульвар Эркиндик (возле кинотеатра «Ала-Тоо»).

19 ноября. Благотворительный фестиваль кофе

Мероприятие познакомит бишкекчан с новейшими трендами кофейной индустрии, особенностями кофеен со всего мира. Все вырученные средства пойдут на восстановление конечностей молодого военного Аскара Ташкенбаева.

ТРЦ Asia-mall, 19.00.

19 ноября. VIII фестиваль иайдо

Гостей ждет обширная программа, рассчитанная не только на профессионалов, но и на широкий круг зрителей — ценителей японской культуры.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 11.00.

18-24 ноября. VIII Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей ARS POLONIA

В конкурсе принимут участие более 150 музыкантов-исполнителей по четырем возрастным категориям и восьми номинациям. Жюри конкурса сформировано из числа авторитетных музыкантов, в том числе из зарубежных стран.

Кыргызская национальная консерватория, программа.

Мастер-классы, тренинги, семинары

18 ноября. Занятие по кундалини-йоге «Время для укрепления ауры»

В традиции кундалини-йоги электромагнитное поле (аура), окружающее тело человека, считается чакрой. Через этот центр осознанности мы легко можем познавать области, простирающиеся за пределами нашего физического тела. Человек одарен природной способностью усиливать и настраивать ауру. Например, мы можем использовать различные техники йоги для усиления восьмой чакры.

АУЦА, 10.00.

18 ноября Мастер-класс «Энергия будущего»

Тренер Гузеля Турсунова расскажет о том, как восполнить, сохранить и приумножить женскую энергию, мобилизовать внутренние ресурсы для достижения поставленных целей. Регистрация по телефону 06553996552.

Кофейня «Сиерра» (ТК «Таш-Рабат»), 14.00.

18 ноября. Бесплатный мастер-класс по фламенко

Во фламенко влюбляются с первого взгляда и на всю жизнь. Танец завораживает своей красотой и темпераментом. Фламенко позволит обладать красивой осанкой, поскольку во время занятий укрепляются мышцы спины, сделает талию тоньше, улучшает координацию.

ГУМ «Чынар», 16.00.

18 ноября. Семинар по семейным правоотношениям

Юрист, специализирующийся в области семейного права, проведет семинар на тему семейных правоотношений для ЛОВЗ и малообеспеченных граждан, а также подробно ответит на все вопросы.

Кофейня «Сиерра» (ТК «Таш-Рабат»), 11.00.

18 ноября. Talking Club: Winter

Приходите, попрактикуйте английский в интересной беседе и в небольшой компании. Модератор Лилия Токтарова подстроится под любой уровень владения английским.

Студия альтернативного обучения «Окна», 13.00.

18-19 ноября. Международный PR-форум «Кыргызстан: В поисках нового бренда»

Вас ждут выступления профессионалов в сфере коммуникаций, насыщенные дискуссии, мастер-классы ведущих специалистов индустрии, а также ярмарка книг по PR, которые специально доставлены из США, Европы и России.

«Асанбай-Центр».

19 ноября. Тренинг «Как найти свою нишу?»

Вы найдете подходящую вам нишу, научитесь составлять сильное предложение для клиентов, привлекать поток клиентов без бюджета за один час, использовать разные рекламные площадки для привлечения трафика. Регистрация на мастер-класс по телефону 0550289292.

Улица Ахунбаева, 125/2, 16.00.

19 ноября. Интеллектуальная игра Brain Box: bank

Вопросы будут соответствующей направленности: предпринимательство, экономика, реклама, маркетинг.

Для того, чтобы принять участие в игре, следует оздать команду и зарегистрироваться по ссылке.

Арт-кафе Studio247, 13.00.

Для детей

18 ноября. Спектакль «Волшебник Изумрудного города»

Сказка о приключениях девочки Элли и ее песика Тотошки, которые из-за злобной Гингемы оказались в Волшебной стране, где их ожидали невероятные приключения. Чтобы вернуться домой, им надо найти волшебника Изумрудного города, но в этот город ведет только одна дорога, проходящая через лес, в котором обитают саблезубые тигры и людоед.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

19 ноября. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

18 ноября. Мастер-класс «Цвета рассвета»

Опытный учитель раскроет талант вашего ребенка. Он расскажет о технике рисования по индивидуально разработанной авторской программе. Регистрация по телефону 0559553556.

Кафе «Счастье», 15.00.

19 ноября. Балет для детей «Доктор Айболит»

На живописном берегу моря стоит домик доктора Айболита. Печальное известие пришло из тропиков. Там тяжело заболели обезьяны. Нужно ехать! Кошка, ласточка, собака Авва, обезьяна Чичи, Танечка и Ванечка отправляются вместе с доктором спасать больных животных.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

19 ноября. Детский мастер-класс «Царь гор»

В программе рассказы о породах, легенды и сказания, интерактивные игры, творческая часть — дети разукрасят фигурки из гипса. Запись по телефону 0558555208.

Ресурсный центр «Ботанический сад», 13.00.

19 ноября. Спектакли «Веселый светофор» и «Апата»

Какие бывают дорожные знаки, что они обозначают и о многом другом, связанном с Правилами дорожного движения, расскажет «Веселый светофор».

В истории «Апата» зрители встретятся во дворе маленькой девочки с цыплятами, их любимой мамой — курицей, петухом и кошкой.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.