В 2017 году в России кыргызстанцы совершили 1 тысячу 419 преступлений

По итогам первого полугодия 2017 года в России 1 тысяча 419 преступлений совершено гражданами Кыргызстана. Об этом на 26-м заседании Большого общественного совета сказала представитель МВД РФ в КР Яна Шарахова.

По ее словам, это на 7,6 процента меньше, чем в первом полугодии 2016 года.

Из них 85 преступлений экономического характера, 55 преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков, 11 — террористического характера, а также совершены преступления, связанные с хищением денег и чужого имущества. Яна Шарахова

Как она отметила, преступления совершенные гражданами КР, составляют 6,7 процента от общего числа совершенных иностранцами и лицами без гражданства на территории России.