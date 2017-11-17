На покупку шести авто ГСБЭП потратит почти 4 миллиона сомов

На закупку автомашин Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями потратит 3 миллиона 780 тысяч сомов. Объявление размещено на официальном государственном портале.

Планируется закупить 6 автомашин, которые соответствуют техническим характеристикам марки LADA 4×4 Bronto. Метод закупок — одноэтапный.

Ранее Генеральная прокуратура КР на закупку автомобилей объявила тендер на 36,7 миллиона сомов. Тендер разделен на два лота. По первому планируется закупить 25 машин на 15,7 миллиона сомов, по второму — 21 машину на 21 миллион сомов. Технические параметры были прописаны только для второго лота.