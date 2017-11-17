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Общество

Убийство Салянова. Октябрьский РОВД подозревает всех, но без доказательств

Следователи Октябрьского РОВД вызвали на допрос владельцев даже тех автомашин, которых не было в районе совершения преступления. Об этом ИА «24.kg» сообщила бишкекчанка.

Накануне вечером ей позвонили следователи Свердловского РОВД и попросили приехать на беседу по делу об убийстве молодого человека. Повестку девушка не получала.

«У них возникли вопросы по моей машине. Якобы ее зафиксировали камеры видеонаблюдения во время совершения преступления. Только в кабинете я узнала, что вопрос касается убийства брата Аиды Саляновой. Об этом я не знала, политикой и криминалом не интересуюсь. Только 5 ноября вернулась из заграничной поездки. Моя машина была припаркована во дворе. Более того, аккумулятор сел. Вечером я находилась в кафе, отмечали день рождения родственника. В эту ночь я не была в Кок-Джаре», — пояснила она.

Девушка попросила следователей представить фотографию или видеозапись, где запечатлена ее машина. Однако они не смогли этого сделать, ответив, что проверяют около трехсот машин, проехавших в это время в районе совершения преступления.

Сотрудники Свердловского РОВД пока недоступны для комментариев.

Брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября.
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