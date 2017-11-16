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Общество

ГУВД Чуйской области прокомментировало инцидент между журналистами и Минздравом

Главное управление внутренних дел по Чуйской области прокомментировало инцидент между журналистами и Минздравом.

Ранее шеф-редактор информационной службы Дмитрий Ложников сообщил о том, что съемочную группу телеканала не пустили в больницу, а доставили в милицию. По его словам, журналисты выехали в Токмак для подготовки благотворительного сюжета о двух госпитализированных детях в истощенном состоянии.

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По информации пресс-службы, 16 ноября 2017 года в дежурную часть ОВД города Токмака обратился представитель инфекционного отделения территориальной больницы города и просил принять меры в отношении лиц, которые на территории вышеуказанной больницы нанесли телесные повреждения.

«По данному факту на место пришествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД города. После чего все участники инцидента были доставлены в ОВД. В своем заявлении заведующая инфекционным отделением территориальной больницы пояснила, что 16 ноября примерно в 12.30  в больницу пришли трое сотрудников «Пятого канала», которые хотели снять репортаж о детях, получающих лечение в больнице. На что им ответили, что в настоящее время в больнице идет карантин по гриппу и к детям в больницу с улицы заходить нельзя. Также попросила обратиться в администрацию больницы для получения разрешения на съемку. Далее во время съемки во дворе между ней и оператором произошла словесная перепалка, в ходе которой, как указывает заявительница, она получила телесные повреждения.

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Между тем оператор телеканала 34-летний М.К. также написал заявление в милицию и пояснил, что в момент съемки представитель больницы стала бить по камере, в результате чего аппаратура получила повреждение. Нанесение телесных повреждений он отрицает», — говорится в сообщении.

 Данный факт зарегистрирован в книге учета сообщений и преступлений ОВД города Токмака. Назначены необходимые экспертизы.  Ведется разбирательство.

Напомним, сегодня пресс-служба Минздрава сообщила о том, что «урегулирование ситуации продлилось примерно около часа, когда у менеджера больницы появилась возможность напрямую связаться с корреспондентом и обсудить все претензии. Таким образом, конфликт был исчерпан».
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