Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжения:

— о программе правительства по борьбе с торговлей людьми;

— о внесении изменений в постановление правительства;

— об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных служащих;

— об утверждении правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов;

— об утверждении программы статистических работ на 2018 год;

— об освобождении Жазгуль Кийизбаевой от должности статс-секретаря Минздрава. Подробнее

Сообщает пресс-служба президента КР:

— подписан закон о денонсации соглашения и протоколов с Казахстаном; Подробнее

— о назначении Жусупбека Шарипова Чрезвычайным и Полномочным Послом в Украине. Подробнее

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