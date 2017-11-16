Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжения:
— о программе правительства по борьбе с торговлей людьми;
— о внесении изменений в постановление правительства;
— об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных служащих;
— об утверждении правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов;
— об утверждении программы статистических работ на 2018 год;
— об освобождении Жазгуль Кийизбаевой от должности статс-секретаря Минздрава. Подробнее
Сообщает пресс-служба президента КР:
— подписан закон о денонсации соглашения и протоколов с Казахстаном; Подробнее
— о назначении Жусупбека Шарипова Чрезвычайным и Полномочным Послом в Украине. Подробнее
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