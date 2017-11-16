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Общество

На суде родственник подсудимого угрожает журналисту

В Сокулукском районном суде началось рассмотрение уголовного дела о ДТП со смертельным исходом.

22 августа 2017 года в Сокулукском районе насмерть сбили трех женщин и 12-летнего ребенка. Экспертиза показала, что водитель «Мерседеса» Абдурахман Халилов был в нетрезвом состоянии.

«Если наши лица где-то появятся, пеняй на себя», — подошел и сказал журналисту Kaktus.media Марату Уралиеву родственник подсудимого.

Судебное заседание отложили из-за неявки потерпевшей Байзаковой. Всего по делу проходят четверо потерпевших.
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