В Бишкеке подвели итоги детско-юношеского кинофестиваля «Карек»

В Бишкеке подвели итоги Второго республиканского детско-юношеского кинофестиваля «Карек». Об этом ИА «24.kg» сообщили в одноименном Фонде детского кино.

По их данным, лучшим игровым фильмом признан «Ботаник» 14-летнего режиссера Салима Ногорбекова. Диплом победителя и статуэтку «Карек» вручили Роза Отунбаева и народный артист СССР, кинорежиссер Болот Шамшиев.

В номинациях победили:

— Лучший документальный фильм — «Моя любовь» режиссеров Дмитрия Виноградова (15 лет) и Жакшылыка Шералиева (14 лет).

— Лучший анимационный фильм — «Мальчик, который выжил» режиссера Малики Куштаровой (17 лет).

— Лучший режиссер — Таалайбек кызы Алтынай (13 лет) за фильм «Маленькая демократия».

— Лучший оператор — Али Керим Улукара (17 лет) за фильм «Потерянные».

— Лучший сценарист — Жакшылык Бекназаров (17 лет) за фильм «Не сбивайся с верного пути».

— Лучший монтажер — Каныбек Калматов (16 лет) за фильм «Пианист».

— Лучший актер — Денис Хон (13 лет) за фильм «Ботаник».

— Специальный приз жюри — документальный фильм «LIFE» режиссера Салавата Жангабылова (16 лет).

— Специальный приз жюри — документальный фильм «Кыргызстан» режиссера Айданы Бекмурзаевой (16 лет).

Всего на Второй детско-юношеский фестиваль «Карек» поступило 75 кинокартин разного жанра. К участию в отборочном туре фестиваля были приглашены дети и молодежь в возрасте от 7 до 17 лет.

Фестиваль прошел при финансовой поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР, Министерства образования и науки КР, Департамента кинематографии КР, ОФ «Айтыш», Академии «Ак Илбирс» и Фонда Ч.Айтматова.