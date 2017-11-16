В Бишкеке подвели итоги детско-юношеского кинофестиваля «Карек»

В Бишкеке подвели итоги Второго республиканского детско-юношеского кинофестиваля «Карек». Об этом ИА «24.kg» сообщили в одноименном Фонде детского кино.
По их данным, лучшим игровым фильмом признан «Ботаник» 14-летнего режиссера Салима Ногорбекова. Диплом победителя и статуэтку «Карек» вручили Роза Отунбаева и народный артист СССР, кинорежиссер Болот Шамшиев.
В номинациях победили:
— Лучший документальный фильм — «Моя любовь» режиссеров Дмитрия Виноградова (15 лет) и Жакшылыка Шералиева (14 лет).
— Лучший анимационный фильм — «Мальчик, который выжил» режиссера Малики Куштаровой (17 лет).
— Лучший режиссер — Таалайбек кызы Алтынай (13 лет) за фильм «Маленькая демократия».
— Лучший оператор — Али Керим Улукара (17 лет) за фильм «Потерянные».
— Лучший сценарист — Жакшылык Бекназаров (17 лет) за фильм «Не сбивайся с верного пути».
— Лучший монтажер — Каныбек Калматов (16 лет) за фильм «Пианист».
— Лучший актер — Денис Хон (13 лет) за фильм «Ботаник».
— Специальный приз жюри — документальный фильм «LIFE» режиссера Салавата Жангабылова (16 лет).
— Специальный приз жюри — документальный фильм «Кыргызстан» режиссера Айданы Бекмурзаевой (16 лет).
Всего на Второй детско-юношеский фестиваль «Карек» поступило 75 кинокартин разного жанра. К участию в отборочном туре фестиваля были приглашены дети и молодежь в возрасте от 7 до 17 лет.
Фестиваль прошел при финансовой поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР, Министерства образования и науки КР, Департамента кинематографии КР, ОФ «Айтыш», Академии «Ак Илбирс» и Фонда Ч.Айтматова.