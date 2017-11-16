«Завещание отца» участвует в фестивале военно-патриотического фильма в России

Фильм «Завещание отца» Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу участвует в Международном фестивале военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж», который пройдет в подмосковном Волоколамске 16-20 ноября. Программу форума выложила администрация района у себя на странице в соцсети.

По их данным, в 2017 году в конкурсной программе фестиваля участвуют фильмы из 20 стран. картины будут оцениваться жюри в трех номинациях: игровое, короткометражное и документальное кино.

В номинации «Игровое кино», помимо кыргызского фильма, участвуют еще семь лент.