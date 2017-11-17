Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в пятницу, 17 ноября, снова солнечно и тепло. Воздух прогреется до +10 градусов, осадков не ожидается. Хотя ночью температура опустится уже до −1. День уменьшился до 9 часов 41 минуты: восход Солнца в 7.56, заход — в 17.37.

С прогнозом погоды по Кыргызстану можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке свет отключили:

— 9.00-19.00 — жилмассив «Энесай» (14-19-я улицы);

— 9.00-18.00 — жилмассив «Келечек» (3-я, 4-я, 6-я улицы), жилмассив «Красный строитель» (улицы Дубосековская, Сары-Челекская, переулок Аксайский), «Алтын-Ордо» (5-8-я улицы), улицы Орозбекова (район БЧК), Ошская, Оренбургская, Горького, Каракульская, Исанова, Профессора Зимы, Репина, Валдайская, Садырбаева, Кудрука, Малышева, Араванская, переулки Ошский, Оренбургский, Наримановский, проспект Жибек Жолу;

— 9.00-17.00 — улица Абая, 95;

— 9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жоогазын, Ахунбаева, Тыналиева, Садырбаева, Эркин-Тоо).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Газа нет:

— в районе, ограниченном отрезками улиц Салиевой, Буденного, Курманджан Датки, проспекта Чуй.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Калыка Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй;

— Турусбекова — от Чуйкова до Жибек Жолу;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Люди, которые меняли мир

17 ноября 1883 года в Пржевальском уезде (ныне Иссык-Кульская область) родился музыкант и певец, комузист, акын Карамолдо Орозов.

Выступал под псевдонимом Токтомамбет. Примерно с 15-летнего возраста начал выступать как комузист с народными кыргызскими песнями, получив известность талантливыми наигрышами мелодий «Дарыйкан» и «Калмыцкий танец».

В 1928 году его заметил поэт Касым Тыныстанов, и по просьбе последнего фольклорист А.Затаевич записал у Орозова около 250 мелодий для комуза. В 1932-1936 годах работал актером Кыргызского театра во Фрунзе.

В 1935 году получил звание народного артиста Киргизской ССР. С 1936 года стал солистом оркестра народных инструментов Кыргызской филармонии.

Умер 8 июля 1960 года в городе Фрунзе. 25 февраля 1961 года его именем назван Государственный оркестр народных инструментов.

Памятные даты

День кыргызского кино

Дата праздника выбрана в связи с тем, что 17 ноября 1941 года принято постановление Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР об организации студии кинохроники в городе Фрунзе (в 1961-м киностудия переименована в «Кыргызфильм», а в 2002 году ей присвоено имя выдающегося кыргызского режиссера Толомуша Океева).

Свою же историю кыргызское кино ведет с начала 1920-х годов, когда на территории Кыргызстана снимались культурные и документальные сюжеты.

Первый полнометражный игровой фильм — картина «Крытый фургон» — был снят в 1927 году режиссером О.Фрелих на базе кинофабрики «Узбекгоскино».

Первый кыргызский цветной художественный фильм «Салтанат» был снят в конце 1955 года в содружестве с киностудией «Мосфильм» режиссером В.Прониным.

1960-е и 1970-е годы стали поистине «золотым» временем для кыргызского кино, эти годы плодотворного труда разных режиссеров стали известны как «кыргызское чудо».

Среди картин тех лет:

— «Небо нашего детства» (1966), «Лютый» (1973), «Улан» (1977), «Потомок белого барса» (1984) Толомуша Океева;

— «Выстрел на перевале Караш» (1968), «Алые маки Иссык-Куля» (1972), «Белый пароход» (1975) Болотбека Шамшиева;

— «Материнское поле» (1967) и «Засада» (1969) Геннадия Базарова;

— «Белые горы» (1964) и «Трудная переправа» (1964) Мелиса Убыкеева;

— «Мужчины без женщин» (1981) и «Катастрофу не разрешаю» Альгимантаса Видугириса.

Немалую роль в развитии кыргызского кино сыграло творчество Чингиза Айтматова. С экранизаций его произведений начинали карьеру Лариса Шепитько («Зной», 1962) и Андрей Кончаловский («Первый учитель», 1965).

Еще одним выдающимся явлением в республиканском кинематографе стало документальное кино.

Это картины «Манасчи», «Чабан» Болота Шамшиева; «Это лошади» Толомуша Океева, «Кыял» Шайымбека Апылова, «Замки на песке» Альгимантаса Видугириса, «Сад» Бекеша Абдылдаева.

Сегодня на «Кыргызфильме» создаются и художественные, и документальные, и анимационные фильмы. В Бишкеке работает Музей кыргызского кино, также учреждена национальная кинопремия «Ак Илбирс».

Открыта Аллея акынов

Ее открыли 17 ноября 2010 года в Бишкеке в сквере имени Тоголока Молдо.

Международный день недоношенных детей

Он был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми.

Ежегодно каждый 10 ребенок на планете (порядка 15 миллионов детей) рождается недоношенным. Более одного миллиона из них умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении.

По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

В последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока.

В Бишкеке сегодня также отметят этот международный праздник.

Международный день студентов

Учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне. Отмечается с 1946-го.

Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal).

Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь Заксенхаузен.

Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

В честь этих событий и установлен Международный день студентов.

Куда сходить

Культура

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова в 18.00 покажут сказку для взрослых «Лучший всадник короля».

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр. В одиночку поскакав на врага, он воодушевил солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

— В 19.00 в винном бутике «Шапутье» — дегустация французских вин.

Вечер посвящен сухим винам. Во время дегустации приготовлена презентация: гости вечера узнают больше о винах.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Казахстане продолжаются международные соревнования по теннису.

Запланированы состязания среди юношей и девушек в одиночном и парном разрядах. В женской части турнира участвуют более 40 теннисисток из семи стран, в том числе кыргызстанка Мырзайым Шерикулова.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Федерация профсоюзов — заседание по вопросам трудовой миграции;

— 10.00, Центр реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья — церемония передачи медицинского оборудования по грантовой программе японского правительства;

— 10.00, Plaza Hotel Bishkek — презентация исследования судебной практики по гендерному насилию, круглый стол по итогам проекта ПРООН «Профилактика гендерного насилия в Кыргызстане»;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Итоги президентских выборов в Кыргызстане»;

— 13.30, памятник Курманджан Датке — открытие фестиваля «Мелодия и ремесла».

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