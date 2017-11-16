В Бишкеке вспомнили о подвиге бойцов Панфиловской дивизии

В Бишкеке сегодня, 16 ноября, с участием студентов и представителей диаспор Ассамблеи народа Кыргызстана состоялась мирная акция в память о подвиге бойцов Панфиловской дивизии.

Они собрались у здания АНК и прошли колонной до памятника Ивану Васильевичу Панфилову, скандируя «Ура панфиловской дивизии!», «Спасибо деду за победу» и распевая «Катюшу».

«Сегодня мы продолжаем мероприятия, посвященные 75-й годовщине открытия памятника легендарному полководцу. Его открыли 7 ноября 1942 года, несмотря на войну. Впервые на советском пространстве установили памятник нашему земляку Панфилову в городе Фрунзе», — сказал ответственный секретарь Республиканского совета ветеранов войны, отслуживший 14 лет в Панфиловской дивизии Чолпонбек Беккельдиев.

По данным кооординатора поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светланы Лаптевой, завтра, 17 ноября, у памятника Панфилову состоится еще один митинг «Нас миллионы панфиловцев».

Акции памяти пройдут и в других регионах республики, в частности, в школе имени Панфилова в Оше.

Иван Васильевич Панфилов родился в 1893 году в городе Петровске ныне Саратовской области. Прошел путь от солдата царской службы до генерала Красной Армии.

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны ему было поручено формирование 316-й стрелковой дивизии. Иван Панфилов был истинным полководцем: умел настроить солдат так, что они стояли насмерть, до последнего обороняя доверенный им рубеж.

В ноябре 1941-го фашисты предприняли наступление на Москву. 17 суток сдерживали панфиловцы натиск врага. Легендарным подвигом у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе панфиловцы на весь мир прославили стойкость и бесстрашие советских солдат.

12 апреля 1942 года за личную храбрость, инициативу и отличное выполнение заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Панфилову присвоено высокое звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.