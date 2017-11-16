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Общество

О туристических возможностях Кыргызстана узнали в Индии

В Нью-Дели начала работу 37-я ежегодная международная торговая выставка India International Trade Fair 2017, на которой презентован стенд о туристических возможностях Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, Кыргызстан представил широкий выбор экспортно ориентированных товаров сельхозпроизводства, народно-прикладного искусства, изделий ручного производства и текстильной промышленности.

Помимо туристических возможностей, на выставке презентуются тематические павильоны Программы цифровой трансформации КР «Таза коом», Всемирных игр кочевников, о роли экосистемы снежного барса и его сохранения в Кыргызстане.

Главным гостем мероприятия стали президент и первая леди Индии. 

Кыргызстан участвует в данной выставке с 2014 года, начав с одного павильона, в этом году презентует товары и услуги на 90 квадратных метрах выставочной площади. Кыргызстан впервые выбран фокусной страной.

Как сообщается, в экспозиции принимают участие свыше 220 международных компаний из Великобритании, Вьетнама, Бангладеш, Бутана, Китая, Таиланда, Турции и других стран.

Предполагается, что за две недели работы международной выставки ее посетят более миллиона людей.
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