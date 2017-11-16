Снятие запрета на выезд из страны для журналистов и экс-депутата рассмотрит суд

В Октябрьском районном суде Бишкека должны были рассмотреть заявление главы Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой и учредителей сайта KaktusMedia (бывшая Zanoza) Нарына Айыпа и Дины Масловой о снятии запрета на выезд из Кыргызстана. Заседание перенесли на 4 декабря. Об этом ИА «24.kg» сообщил Нарын Айып.

По его словам, прокуроры и судья Кымбат Архарова попросили время, чтобы ознакомиться с заявлением. «Подана также кассационная жалоба в Верховный суд на решения судов первых инстанций по искам Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента к нашему интернет-изданию и Чолпон Джакуповой. Заседание коллегии ВС КР состоится 30 ноября. Мера об ограничении передвижений была принята в отношении нас на момент судебных разбирательств. Они завершены, а Верховный суд может рассмотреть жалобу и без участия ответчиков, поэтому мы просим суд снять запрет», — подчеркнул Нарын Айып.

Напомним, иск в отношении Чолпон Джакуповой, Нарына Айыпа и Дины Масловой подала в суд в апреле 2017 года генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов компенсации. Генпрокурор также настояла на запрете ответчикам выезжать из страны до вынесения решения. Октябрьский райсуд 26 апреля вынес определение, удовлетворив требование ГП КР. Ответчикам оспорить его не удалось.

Нарыну Айыпу, Дине Масловой и Чолпон Джакуповой запретили выезжать из страны.