Военные и милиционеры смогут получать жилье быстрее. Выслугу сокращают вдвое

Поправки в ряд законов («О статусе военнослужащих», об органах внутренних дел, национальной безопасности и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, «О прокуратуре») вынесены на общественное обсуждение.
Предлагаемые законопроектом изменения, по словам их инициатора — депутата парламента Торобая Зулпукарова, будут способствовать повышению мотивации сотрудников к службе в вооруженных силах, других воинских формированиях и органах внутренних дел.
«Работа военнослужащих сопряжена с рисками личной безопасности (в том числе членов их семей), в большей степени она не нормирована, в праздничные и выходные дни сотрудники несут боевое дежурство и привлекаются к обеспечению национальной и общественной безопасности», — говорится в справке-обосновании.
Поэтому для обеспечения полной реализации прав военнослужащих на жилье, престижа службы в правоохранительных органах, повышения социальных гарантий для военнослужащих и предлагается настоящий законопроект.
Сейчас обеспечение жилыми помещениями военнослужащих, проходящих службу по контракту, производится при условии, если они имеют выслугу 20 и более лет. Законопроектом предлагается сократить выслугу до 10 лет.
В настоящее время военнослужащим, имеющим выслугу 15 и более лет, предоставляется право вступать в жилищно-строительные кооперативы тех населенных пунктов, где они будут проживать после увольнения в запас или отставку. В этом случае выслугу сокращают до 8 лет.