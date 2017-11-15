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Общество

В Бишкеке закрыли кафе «Кок-Арт» за многочисленные нарушения

В Бишкеке закрыли кафе «Кок-Арт» за многочисленные нарушения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

По ее данным, при плановой проверке общепита, расположенного по адресу: улица Махатмы Ганди, 334, со стороны Бишкекской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности были выявлены нарушения санитарных норм.

Как сообщается, составлен акт и выписано предписание с указанием сроков устранения, а после устранения всех нарушений будет решение о возобновлении работы кафе. 
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