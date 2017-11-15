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Общество

16 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (10-я, 12-15-я улицы), улицы Андижанская, Коллекторная;
  • 9.00-17.00 — улица Абая, 95, переулки Карагайский, Тоголока Молдо;
  • 9.30-18.00 — улицы Фатьянова, Горького, Ошская, Горького, переулок Ошский;
  • 9.30-17.00 — улицы Скрябина, Панфилова, Темирова.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Мраморное, Ленинское (улицы Сельповская, Набережная), Айдарбек (улица Кайырма), Кайырма (улица Кайырма), Лебединовка (улицы Чапаева, Луганская, 8 Марта, Кирова), Дачное (улицы Ломоносова, Ленина, Восточная, Береговая), Берлик (улицы Почтовая, Парковая, Молодежная, Токтогула), Новопавловка (улицы Чолпон—Ата, Лавровых, Проектируемая, Эне-Сай, Кызыл-Кия, Керме-Тоо, Линия-1, Гоголя, Фрунзе, Учительская), Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Темирязева, Дагестанская, Центральная), Сокулук (улица Ошская, переулок Ленинградский), Чат-Куль (улицы Первомайская, Набережная), Беловодское (улицы Мира, Фрунзе, Крупской), Александровка (улица Молодежная);
  • 10.00-15.00 — села Военно—Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Ленина, Степная, Южная, Крупская, Комсомольская, Дружбы, Токтогула, Красноармейская);
  • 10.00-16.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Новосадовая, Лесная, Садовая), село Комсомольское (улицы Озерная, Набережная, Юбилейная, Центральная);
  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Центральная, О.Кошевого, Чапаева, Луговая, Белинского, Д.Бедного, Окружная, Степная, Полевая, Ключевая, Комсомольская, Мичурина, Агрономическая, Коммунальная, У.Громовой, Комсомольская, Космонавтов, 1-4), село Сосновка (улица Первомайская, переулок Больничный);
  • 8.30-18.00 — села Новопокровка (улицы Мичурина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная), город Кант (улицы Пушкина, Крупской), Дружба, Джер-Казар, дачи «Айчурок», «Энергетик», «Алга», «Луч».

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — село Оттук, город Чолпон-Ата (западная часть).

В Ошской области:

  • 9.00-17.00 — села Жоош, Шарк, Отуз-Адыр, Нариман, Кашкар-Кыштак, Зарипдар, Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Фархад, Ош-3000, Мамажан, Беш-Бадам, Он-Адыр, Он-Эки-Бель, Жаны-Ноокат, Мирмахмудов, Зулпуев, Анаров, Керме-Тоо, Уч-Коргон.
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