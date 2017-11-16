Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в четверг, 16 ноября, обещают дождь, переходящий в снег. Температура понизится до +5...+7 градусов. День уменьшился до 9 часов 43 минут: восход Солнца в 7.54, заход — в 17.37.

С прогнозом погоды по Кыргызстану можете ознакомиться здесь.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Калыка Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй;

— Турусбекова — от Чуйкова до Жибек Жолу;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке свет отключили:

— 9.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (10-я, 12-15-я улицы), улицы Андижанская, Коллекторная;

— 9.00-17.00 — улица Абая, 95, переулки Карагайский, Тоголока Молдо;

— 9.30-18.00 — улицы Фатьянова, Горького, Ошская, Горького, переулок Ошский;

— 9.30-17.00 — улицы Скрябина, Панфилова, Темирова.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Газа нет:

— в микрорайоне «Тунгуч», 64/4, 64/5, на улице Токомбаева, 73;

— в районе, ограниченном отрезками улиц Салиевой, Буденного, Курманджан Датки, проспекта Чуй.

С 9.00 до 19.00будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный проспектом Манаса, улицами Пушкина, Исанова, Токтогула, в том числе:

-Посольство России;

— детсад № 51;

— здание ПРООН;

— торгово-развлекательный центр «Бишкек-Парк»;

— «Демир банк»;

— станция Центра экстренной медицины.

Люди, которые меняли мир

В 1941 году в возрасте 26 лет погиб Герой Советского Союза Дуйшенкул Шопоков.

Стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта.

16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника, уничтожено 18 вражеских танков.

21 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дуйшенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные мужество и героизм.

Вдова героя на собрании комсомольцев и молодежи колхоза, где они оба работали, первой внесла денежный вклад в строительство тяжелого танка, названного «Дуйшенкул Шопоков».

Именем Дуйшенкула Шопокова были названы школы в городе Таш-Кумыре, Жайылском, Сокулукском и Узгенском районах КР, а также улицы в Бишкеке и Кара-Балте.

В этот же день в 1941 году в возрасте 28 лет у разъезда Дубосеково погиб Герой Советского Союза Николай Ананьев.

Один из 28 героев-панфиловцев. В честь него на Иссык-Куле село Сазановка переименовано в Ананьево. Его имя также присвоено судну Министерства морского флота.

Памятные даты

— 16 ноября 1905 года в Пишпеке вспыхнула забастовка работников почтово-телеграфной службы. 23 декабря уезд и его центр перевели на положении «усиленной охраны».

— В 1941 году у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области группа истребителей танков участвовала в отражении многочисленных атак противника, уничтожив, по официальным данным, 18 вражеских танков.

Подвиг вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

У кого намечаются тои

Дни рождения сегодня празднуют два ярких представителя политического олимпа Кыргызстана. Один из них новоизбранный президент, рукам которого доверили будущее страны на ближайшие шесть лет, — Сооронбай Жээнбеков.

Он родился 16 ноября 1958-го (59 лет) в Ошской области. Это единственный премьер-министр, который покинул пост по собственной воле за последние шесть лет.

Кстати, а вы знали, что трудовую деятельность он начал с должности учителя в школе имени Ленина Узгенского района Ошской области? А еще в детстве Жээнбеков, как и обычные сельские дети, пас скот и косил сено. Познакомиться ближе с новым президентом Кыргызстана можно в материале «Сооронбай Жээнбеков. Кто он, новый президент Кыргызстана».

А вот тут мы рассказывали, сколько заработали братья Жээнбековы за четыре года. Спойлер: большой семье — большие доходы.

Можете, кстати, поздравить Сооронбая Жээнбекова с днем рождения на его официальных страницах в социальных сетях: здесь, здесь и здесь.

Ну, и еще один именинник — пока не президент, но уверены, что в розовых снах грезит об этом, — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Исхак Пирматов.

Ему сегодня 44. Родился будущий депутат в городе Фрунзе. Недавно не только соцсети, но, кажется, и «аналитики бабы Мани» у каждого подъезда гудели о грядущем коллапсе с ГСМ. Спасибо за это именно нашему сегодняшнему имениннику: он заявил, что ГСМ в Кыргызстане осталось на две недели и ждать нам неминуемого повышения.

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О росте цен говорили и некоторые поставщики, но пока ситуация на рынке спокойная. Посмотрим, оправдается ли неожиданно открывшийся «талант Ванги» у Пирматова...

Чем еще он известен? Например, тем, что его и еще трех коллег (нынешних однопартийцев Алтынбека Сулайманова, Абдыжапара Бекматова и Нурбека Мурашева) в 2014 году исключили из партии «Республика».

Поздравить Пирматова с днем рождения можно на его странице в Facebook.

Куда сходить

Культура

— В Ololohaus в 18.30 начнется Case Battle.

Case Battle — это мини-сессии по решению бизнес-кейсов из самых разных отраслей. В мероприятии приветствуется участие как студентов, так и профессиональных менеджеров, программистов, дизайнеров, копирайтеров, специалистов по маркетингу и других экспертов. Регистрация по ссылке.

— В кафе «Экодемия» в 18.00 намечен семинар «Уверенность в себе».

Существуют вполне очевидные и простые для наблюдения характеристики поведения, отличающие уверенных в себе людей. Появится ощущение уверенности, и те цели, которые вы ставите себе, будут достижимыми. Регистрация по телефону 0778444444.

В кино нам предлагают посмотреть триллер «Джиперс Криперс-3». Триш Дженнер воспитывает сына-подростка, которого она назвала Дэрри — в честь брата, погибшего в когтях чудовищного монстра. По ночам Триш видит один и тот же кошмар, в котором ее сына ждет та же участь, что и брата.





Фантастический фильм «Лига справедливости». Бэтмен и Чудо-Женщина набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но, несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамен, Киборг и Флэш, быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.





— Поддержим отечественного производителя! На экраны выходит драма «Ата». Главный герой Асан — человек оптимистичный, хороший муж и замечательный отец двух детей: мальчика и дочки. Всего в жизни Асан добился сам. Казалось бы, все в его жизни складывается хорошо, но тут начинается череда неприятных событий. Его счастливая жизнь рушится как карточный домик.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Казахстане продолжаются международные соревнования по теннису.

Запланированы состязания среди юношей и девушек в одиночном и парном разряде. В женской части турнира участвуют более 40 теннисисток из семи стран, в том числе кыргызстанка Мырзайым Шерикулова.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, Park Hotel Bishkek — круглый стол «Подведение итогов независимого наблюдения за президентскими выборами»;

— 10.00, бизнес-центр Victory — круглый стол «Дорожная карта для формирования рынка инвестиций в Кыргызстане»;

— 10.00, Национальная библиотека — презентация книги о жизни манасчи Жусупа Мамая;

— 10.00, отель «Сити» — конференция, посвященная созданию Национальной Ассоциации частных ветеринаров;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Бакыт Керимбеков: вопросы президенту через журналистов о легитимности действующей Конституции КР»;

— 11.00, КРСУ имени Б.Н.Ельцина — церемония награждения университета орденом «Достук»;

— 12.00, памятник Панфилову — мирная акция, приуроченная к 76-й годовщине подвига героев — панфиловцев при обороне Москвы от немецко-фашистских захватчиков;

— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «Дольщики строительной компании «ОППС-строй»: Мы преодолели кризисную ситуацию, строительство жилья возобновлено через контроль дольщиков»;

— 14.00, АКИpress — пресс-конференция «Представители ЛОВЗ жалуются на дискриминацию главы айыл окмоту села Фрунзе»;

— 15.00, галерея «Дубовый парк» — открытие выставки «Пекинский сказ о шелковом пути на фарфоре»;

— 18.00, НЦДЮ «Сейтек» — музыкальный фестиваль кыргызско-японской музыки.

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