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Общество

В Нарынской области обнаружено и уничтожено 10 километров рыболовных сетей

В Нарынской области обнаружено и уничтожено 10 километров рыболовных сетей. Об этом  ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.
 
По ее данным, в настоящее время ведомство проводит рейды по области с целью пресечения незаконной охоты и рыболовства.
 
Как сообщается, на сегодня по результатам рейда выявлено и уничтожено 10 километов сетей, изъяты три моторные лодки, задержаны семь человек за незаконный лов рыбы.  
 
Только в водохранилище Орто-Токой Нарынской области  обнаружено 2,5 километра рыболовных сетей, отметили в ведомстве.
 
 
 
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