В Нарынской области обнаружено и уничтожено 10 километров рыболовных сетей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее данным, в настоящее время ведомство проводит рейды по области с целью пресечения незаконной охоты и рыболовства.

Как сообщается, на сегодня по результатам рейда выявлено и уничтожено 10 километов сетей, изъяты три моторные лодки, задержаны семь человек за незаконный лов рыбы.

Только в водохранилище Орто-Токой Нарынской области обнаружено 2,5 километра рыболовных сетей, отметили в ведомстве.