Суд Шыкмаматова. Депутат рассказал, как авто супруги оказалось у Счетной палаты

Сегодня на заседании в Первомайском районном суде, где рассматривается уголовное дело в отношении депутата Жогоку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, подсудимый рассказал, каким образом автомашина его супруги оказалась продана Счетной палате.

«С 2010 по 2013 год я учился в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. И я находился в Москве, когда меня назначили членом тендерной комиссии Счетной палаты. Из-за отсутствия денежных средств на оплату обучения и в виду того, что супруга моя не пользовалась автомашиной, а дочери было всего лишь шесть месяцев, я попросил жену выгнать на рынок машину, без дела стоявшую в подвале, и продать, об этом попросил и своего водителя», - рассказал депутат.

По словам парламентария, данная машина была приобретена их семьей за $13 тысяч плюс за оформление и покупку зимней резины, что составило еще примерно $500.

Состояние и модификация машины были в идеальном состоянии, и среди авто такого класса в городе на тот момент она была лучшей. Алмамбет Шыкмаматов

«В связи с тем, что дочка была маленькой, супруга перепоручила продажу машины моему водителю. Машину продали перед самым моим прилетом из Москвы. И когда я прилетел, мне сообщили, что автомашина продана какой-то фирме. Какой именно, я не выяснял, так как меня это не интересовало, о чем теперь жалею. Я поехал в офис фирмы в микрорайоне «Аламедин», где получил в кассе компании $13, 5 тысячи. А через два дня уехал в Москву, и тому есть документальное подтверждение», - пояснил Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил, что в начале декабря снова прилетел из Москвы и узнал о том, что машина супруги попала в Счетную палату.

«Я дома поднял скандал, спросил у супруги, как так получилось, она сообщила, что не в курсе ситуации, так как продажей занимался мой водитель Санат Шарипов. Тогда я поинтересовался у самого Шарипова, на что последний рассказал мне о том, что говорил с водителем аудитора Ишена Медетова о продаже авто. Более того, Ишен Медетов лично приезжал ко мне домой, когда я был в Москве, и осматривал машину. И именно Ишенов рекомендовал фирме купить данное авто», - рассказал Алмамбет Шыкмаматов.

Депутат считает, что если и были процедурные нарушения при проведении тендера, то состава преступления не было, как и нет причиненного ущерба, как нет и злоупотребления служебным положением.

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Напомним, на прошлом судебном заседании в суде эксперт ОсОО «Азия — Оценка» Ниязбек Богубаев заявил, что информация, представленная им, не имела никакого отношения к автомашине Алмамбета Шыкмаматова.

В ходе допроса Богубаев заявил, что следственный отдел Госкомитета национальной безопасности сделал запрос, но просили представить не его экспертное заключение, а просто информацию об автомашине. По словам Ниязбека Богубаева, он не знал, что документ ляжет в основу обвинения.

Ранее, по информации Генеральной прокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании «Барат Люкс» — победителю тендера — за $13,5 тысячи, но Генпрокуратура считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.