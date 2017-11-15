Сварщики из Кыргызстана блеснули на международном конкурсе в Китае

Пять сварщиков из Кыргызстана заняли призовые места на Первом международом конкурсе по сварке среди стран Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем 4-14 ноября в Ланфане (Китай). Об этом сообщили в Горно-металлургическом профсоюзе Кыргызстана.

По их данным, бронзовую медаль получил работник ОсОО «Алтынкен» Койчубек Салыбаев, серебряные — Азамат Ишбаев (ОАО «Бишкектеплосеть»), Вячеслав Клепачев (ОАО «Бишкеккурулуш») и Субанкул Шерматов (ОсОО «Фулл Голд Майнинг»). «Золото» взял электросварщик ОсОО «Абдыш-Ата» Юрий Гончаренко.

Как сообщается, конкурс проводился по аргонной, электродуговой и полуавтоматической сварке.

Показать свои навыки съехались 58 мастеров сварочного дела из 14 стран ШОС.