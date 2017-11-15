В Кыргызстане работают 46 лабораторий диагностики ВИЧ

В Кыргызстане функционируют 46 лабораторий для диагностики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в Республиканском центре «СПИД».

По их данным, на 1 ноября официальное число ВИЧ-инфицированных составило 7 тысяч 804, больных СПИДом 916.

За 9 месяцев 2017 года выявлено 603 ВИЧ-инфицированных (мужчин — 359, женщин —244). Наибольшее число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, зарегистрировано в Чуйской области (231), в городе Бишкеке (108) и Джалал- Абадской области (106), наименьшее — в Нарыне (26), Баткене (21), Таласе (12).

Как сообщается, изменились пути передачи ВИЧ-инфекции. По сравнению с 2010 годом увеличился половой путь передачи — с 33 процентов до 56,2 процента в 2017 году. Парентеральный путь снизился с 59 процентов в 2010 году до 26,3 процента в 2017-м.



Основной возраст ВИЧ-инфицированных — 20-39 лет (66 процентов от общего числа ).