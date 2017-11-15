12:35
+4
USD 69.75
EUR 81.68
RUB 1.17
Общество

В городе Ош началась подача тепла

Фото ОАО "Электрические станции" ТЭЦ города Ош

В Оше началась подача тепла, сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

По ее данным, после 15 ноября прогнозируется устойчивое понижение среднесуточной температуры. «Поэтому сегодня, 15 ноября, с 00.00 началась работа тепло-механического оборудования ТЭЦ. Подписано соответствующее распоряжение мэрии Оша. В первую очередь будут подключены объекты здравоохранения и образования. Затем объекты, не имеющие задолженности», — говорится в сообщении.

По данным ОАО, с сегодняшнего дня ожидается похолодание до −1 градуса по Цельсию.

В Бишкеке отопление дали еще 17 октября.
Ссылка:
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Судья городского суда «подарил» 367 квадратных метров земли ошанину
В правительстве рассказали, почему отопление в Бишкеке дали раньше времени
В мэрии Бишкека считают, что отопление подключили «вполне своевременно»
В Оше сносят зоопарк. Нет разрешительных документов
Подозреваемый в вандализме считает, что надгробия противоречат канонам ислама
Открыт новый маршрут грузоперевозок Узбекистан — Кыргызстан — Китай
Увеличить количество авиарейсов в Ош требует депутат Жогорку Кенеша
Зал прилета международного аэропорта города Ош расширят
Фестиваль ООН. Как Ош кормили экзотическими фруктами и блюдами
После подключения отопления в Бишкеке произошло 24 повреждения на тепловых сетях
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева