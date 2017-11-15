В городе Ош началась подача тепла

В Оше началась подача тепла, сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

По ее данным, после 15 ноября прогнозируется устойчивое понижение среднесуточной температуры. «Поэтому сегодня, 15 ноября, с 00.00 началась работа тепло-механического оборудования ТЭЦ. Подписано соответствующее распоряжение мэрии Оша. В первую очередь будут подключены объекты здравоохранения и образования. Затем объекты, не имеющие задолженности», — говорится в сообщении.

По данным ОАО, с сегодняшнего дня ожидается похолодание до −1 градуса по Цельсию.

В Бишкеке отопление дали еще 17 октября.