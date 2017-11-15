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Общество

Кыргызстан впервые избран членом Комитета ЮНЕСКО по охране Всемирного наследия

Вчера на 21-й сессии Генеральной ассамблеи Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО Кыргызстан впервые в истории страны избран членом Комитета всемирного наследия. Об этом сообщили в Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО.

В комитет входит 21 государство. Организация обладает исключительным правом на включение объектов в список Всемирного наследия и исключение из него.

Кыргызстан будет участвовать в решении вопросов по защите, сохранению и продвижению культурного и природного наследия человечества.
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