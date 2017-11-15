Водитель из Канта, сбивший насмерть мать и ребенка, помещен в СИЗО

Водитель из Канта Адиль Абукешев, сбивший насмерть Алену Шевченко и ее шестилетнюю дочь Вику, на два месяца помещен в СИЗО-1. Накануне Чуйский областной суд избрал ему меру пресечения, сообщили ИА «24.kg» в УПМ ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, водитель был пьян. В УПМ ГУВД Чуйской области уточнили, что Абукешев получил права в 2009 году. Ранее ПДД не нарушал. Постоянного места работы не имеет.

Отметим, за десять месяцев в Кыргызстане зафиксировано 5 тысяч 197 ДТП, что на 8,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го. Погибли 695 граждан, около восьми тысяч получили ранения.