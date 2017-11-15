09:14
+4
USD 69.75
EUR 81.68
RUB 1.17
Общество

Водитель из Канта, сбивший насмерть мать и ребенка, помещен в СИЗО

Водитель из Канта Адиль Абукешев, сбивший насмерть Алену Шевченко и ее шестилетнюю дочь Вику, на два месяца помещен в СИЗО-1. Накануне Чуйский областной суд избрал ему меру пресечения, сообщили ИА «24.kg» в УПМ ГУВД Чуйской области. 

По данным ведомства, водитель был пьян. В УПМ ГУВД Чуйской области уточнили, что Абукешев получил права в 2009 году. Ранее ПДД не нарушал. Постоянного места работы не имеет. 

Отметим, за десять месяцев в Кыргызстане зафиксировано 5 тысяч 197 ДТП, что на 8,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го. Погибли 695 граждан, около восьми тысяч получили ранения.
Ссылка:
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Суд изберет меру пресечения водителю, сбившему насмерть шестилетнюю девочку
ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Для сотрудников АКС, обвиняемых в смерти Гапарова, просят три года колонии
Еще одному журналисту суд запретил выезд за пределы Кыргызстана
Адвокат сторонников Садыра Жапарова отозвал жалобу из горсуда
Помощника прокурора Первомайского района, убившего в ДТП женщину, уволили
Дело по ДТП с участием помощника прокурора Первомайского района передано в суд
Бишкекский горсуд огласил приговор членам «Народного парламента»
Суд Шыкмаматова. Информация эксперта не касалась автомашины депутата
Искали сотрудника — получили бумагу. Кто виноват?
Популярные новости
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева