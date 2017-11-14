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Общество

Суд изберет меру пресечения водителю, сбившему насмерть шестилетнюю девочку

Чуйский областной суд должен сегодня вынести меру пресечения 25-летнему Адилю Абукешеву, водителю из Канта, сбившему насмерть на пешеходном переходе семью. 47-летняя Алена Шевченко и ее дочь, шестилетняя Виктория Терехова, скончались на месте ДТП. Тетя ребенка, 53-летняя Наталья Касиянь, госпитализирована в больницу. Родственники погибших требуют заключить виновника под стражу. 

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Водитель, сбивший насмерть шестилетнюю девочку и ее тетю, был пьян

Водитель водворен в ИВС. По предварительным результатам экспертизы, он был пьян. В УПМ ГУВД Чуйской области уточняют, что Абукешев получил права в 2009 году. Ранее он ПДД не нарушал. Постоянного места работы не имеет. 

Отметим, за десять месяцев в Кыргызстане зафиксировано 5 тысяч 197 ДТП, что на 8,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го. Погибли 695 граждан, около восьми тысяч получили ранения.
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