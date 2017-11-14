Суд Самакова. Гособвинение запросило для подсудимых от 11 до 19 лет тюрьмы

Сегодня в Октябрьском районном суде Бишкека 14 ноября в ходе прений на процессе, где подсудимыми являются премьер-министр Игорь Чудинов, вице-премьер-министр Искендер Айдаралиев, министр сельского хозяйства Арстанбек Ногоев, депутат Жогорку Кенеша Карганбек Самаков, его сын Кубанычбек и другие, гособвинение запросило для:

— Карганбека Самакова — 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

— Кубанычбека Самакова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

— Эрниса Койчуманова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

— Абая Таштанбекова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

— Игоря Чудинова — 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

— Искендербека Айдаралиева — 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

— Курманбека Бакиева — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также обвинение попросило соединить данный приговор с приговором Военного суда и назначить бывшему президенту Кыргызстана 30 лет лишения свободы.

— Жаныша Бакиева — 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества, лишением воинского звания, с присоединением ранее вынесенного наказания окончательно назначить пожизненное лишение свободы;

— Арстанбека Ногоева — 11 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества и лишением классного чина.

По мнению прокуроров, вина подсудимых доказана полностью.

Напомним, дело экс-депутата ЖК Карганбека Самакова, бывшего премьер министра Игоря Чудинова, экс-вице-премьер-министра Искендера Айдаралиева, бывшего министра сельского хозяйства Арстанбека Ногоева и других рассматривают в Октябрьском районном суде Бишкека. Уголовное дело касается незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области, оно возбуждено 14 мая 2015 года.