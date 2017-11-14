17:58
+3
USD 69.75
EUR 81.24
RUB 1.18
Общество

Суд Самакова. Гособвинение запросило для подсудимых от 11 до 19 лет тюрьмы

Сегодня в Октябрьском районном суде Бишкека 14 ноября в ходе прений на процессе, где подсудимыми являются премьер-министр Игорь Чудинов, вице-премьер-министр Искендер Айдаралиев, министр сельского хозяйства Арстанбек Ногоев, депутат Жогорку Кенеша Карганбек Самаков, его сын Кубанычбек и другие, гособвинение запросило для:

— Карганбека Самакова — 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

— Кубанычбека Самакова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

— Эрниса Койчуманова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

— Абая Таштанбекова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

— Игоря Чудинова — 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

— Искендербека Айдаралиева — 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

— Курманбека Бакиева — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также обвинение попросило соединить данный приговор с приговором Военного суда и назначить бывшему президенту Кыргызстана 30 лет лишения свободы.

— Жаныша Бакиева — 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества, лишением воинского звания, с присоединением ранее вынесенного наказания окончательно назначить пожизненное лишение свободы;

— Арстанбека Ногоева — 11 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества и лишением классного чина.

По мнению прокуроров, вина подсудимых доказана полностью. 

Напомним, дело экс-депутата ЖК Карганбека Самакова, бывшего премьер министра Игоря Чудинова, экс-вице-премьер-министра Искендера Айдаралиева, бывшего министра сельского хозяйства Арстанбека Ногоева и других рассматривают в Октябрьском районном суде Бишкека. Уголовное дело касается незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области, оно возбуждено 14 мая 2015 года. 
Ссылка:
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Суд Самакова. Очередной свидетель заявила, что не знает подсудимых
Суд Самакова. Свидетель заявил, что давления на него не оказывали
Суд Самакова. На допрос в качестве свидетелей пригласят бывших чиновников
Суд Самакова. Свидетели сообщают, что просьб от подсудимых не было
Дело Самакова. Письма адресовались не бывшему главе кабмина, а в Госрегистр
Дело Самакова. Документы, на основании которых возбудили дело, вызывают сомнение
Дело Текебаева. Прокурор просит 10 лет лишения свободы лидеру «Ата Мекена»
Акылбек Жапаров узнал о возбуждении уголовного дела из СМИ
Связь между Карганбеком Самаковым и Игорем Чудиновым не доказана
Игорь Чудинов: Гособвинение не привело ни одного доказательства моей вины
Популярные новости
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева