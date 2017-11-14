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Общество

Родные погибшей на Иссык-Куле опасаются, что виновников ДТП отпустили

Родные погибшей на Иссык-Куле опасаются, что виновников дорожно-транспортного происшествия отпустили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По их данным, родственники высказали сегодня свои недовольства в Иссык-Кульском РОВД, а также в районном суде.

«Дело возбудили в отношении девушки, которая была за рулем, и в отношении парня, который передал ей машину. Районный суд выбрал им меру пресечения — арест, они находились в Каракольском СИЗО. А вчера их привозили в Иссык-Кульский РОВД для проведения следствия, и родственники погибшей неправильно поняли, полагая, что их отпускают. После разъяснительных мероприятий близкие погибшей разошлись», — отметили в УВД.

Напомним, в ночь на 1 октября вблизи города Чолпон-Аты (Иссык-Кульская область) произошло ДТП. Автомобиль марки «Мерседес-Бенц» врезался в машину скорой помощи, где находились четыре человека. Удар был такой силы, что «скорая» перевернулась два раза. Все находящиеся в ней — водитель, фельдшер, беременная женщина и ее родственница — погибли.

За рулем «Мерседеса» находилась девушка, которая была пьяна. Она и ее трое пассажиров не пострадали.
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