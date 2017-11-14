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Общество

В Минсельхозе признают, что есть недоедающие кыргызстанцы

В Кыргызстане, несмотря на достижения в улучшении питания, все еще есть люди, которые недоедают. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

По его словам, на местах этим людям при поддержке доноров оказывают материальную и информационную помощь.

Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Юкие Мокуо добавила, что Кыргызстан богат на фрукты и овощи, но их потребление среди населения не всегда распространено.

«Хотела бы обратиться к кыргызстанцам: покупайте только обогащенную муку и не пейте чай за едой. Запивая пищу чаем, мы вымываем все витамины, включая железо. Прежде чем пить, нужно подождать хотя бы полчаса после еды», — посоветовала она.
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