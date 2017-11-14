Запасов муки в Кыргызстане хватит до весны. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

По его словам, в 2017 году в республике собран хороший урожай — 665 тысяч тонн пшеницы. «У нас есть уверенность, что продовольственная безопасность относительно муки, которая является одним из главных базовых продуктов, будет обеспечена», — сказал Эркинбек Чодуев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан снизил поставки зерна в Кыргызстан.