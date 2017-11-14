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Общество

О проблемах на кыргызско-казахской границе можно сообщить на горячую линию

О проблемах на кыргызско-казахской границе можно сообщить на горячую линию. Об этом информирует Государственная таможенная служба КР.

В связи с участившимися обращениями и жалобами участников ВЭД относительно проблем при прохождении контроля на кыргызско-казахской границе Государственная таможенная служба сообщила, что таможенный контроль на границе с Казахстаном снят 12 августа 2015 года. Не производится он и в аэропортах КР в отношении пассажиров из стран, входящих в ЕАЭС.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию Министерства экономики по телефону (0312) 62-05-35 доб. 140.
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