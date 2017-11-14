В Кыргызстане растет заболеваемость диабетом

Ежегодно 14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день диабета. В 2017-м он проходит под лозунгом «Женщина и диабет», сообщает консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

По ее данным, такой лозунг выбран, во-первых, потому, что женщины болеют сахарным диабетом чаще. Во-вторых, имеются проблемы при беременности у женщин с сахарным диабетом, а, в-третьих, если в семье болеют диабетом ребенок или муж, большая часть нагрузки также ложится на плечи женщин.

Сегодня в Бишкеке на площади возле памятника Курманджан датке до 11.30 пройдет акция по определению уровня глюкозы крови, флешмоб и спортивные мероприятия — Глобальный диабетический марш.

Сейчас в мире более 415 миллионов людей страдают сахарным диабетом. К 2040 году ожидается увеличение распространенности заболевания до 642 миллионов.

Сахарный диабет быстро растет и в Кыргызстане, данные в основном только по обращаемости. На каждого одного официально зарегистрированного больного СД приходится 3-4 человека уже болеющих, но еще не знающих об этом. В республике, по данным на 1 января 2017 года, зарегистрировано свыше 55 тысяч больных диабетом.

СД требует непрерывной пожизненной медицинской помощи, это одно из самых дорогостоящих заболеваний, определенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международной диабетической федерацией (МДФ) уже не как эпидемия, а как пандемия.