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Общество

В Иране число жертв землетрясения достигло 445

В Иране число жертв землетрясения достигло 445. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

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Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября 2017 года в провинциях Керменшах и Илам Исламской Республики Иран произошло землетрясение силой в 7,4 балла.

Как сообщается, раненых около 7 тысяч.

За последние сутки произошло еще 20 толчков силой 3,6-4,7 балла, говорится в сообщении. 

Для спасательных работ  привлечено 145 вертолетов. Пострадавшие обеспечиваются медикаментами, продовольствием и одеждой.  
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