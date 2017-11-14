«Климатические шкатулки» подарят школам в Кыргызстане

Учебники по изменению климата получат школьники в Кыргызстане, сообщили координаторы программы ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития».

По словам министра образования и науки КР Гульмиры Кудайбердиевой, этот учебный комплект адаптирован именно к условиям климата в Центральной Азии и будет «давать знания нашим детям именно по нашей ситуации».

«Климатическая шкатулка» доступно рассказывает об изменениях климата и его возможных последствиях в виде занимательных историй, фотографий, графиков, карт.

Как сообщается, над изданием работала команда авторов, эксперты из разных сфер: климатологи, географы, биологи, экономисты и профессиональные детские писатели. Большой вклад внесли опытные педагоги, которые помогли разработать рекомендации для учителей по использованию комплекта на уроках.

Впервые «Климатическая шкатулка» вышла в свет в 2014 году и предназначалась для российских школьников. В 2016-м запустили новый проект по адаптации комплекта для трех стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Как отметил старший советник по программам постоянного представителя ПРООН в КР Эркинбек Касыбеков, тема изменения климата — одна из важнейших международных проблем. Последствия изменения климата серьезнее ощутят развивающиеся страны, которые более уязвимы из-за высокой зависимости от природных ресурсов и их ограниченных возможностей.

Комплекты получат все школы страны.